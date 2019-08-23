Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, resmi polis otosuyla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

23.08.2019 22:32
Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, resmi polis otosuyla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi AYKO 1. Cadde ile 1772 Sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 09 A 7326 plakalı resmi polis otosu ile 09 LP 382 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile polis otosunun çarptığı otomobil yoldan çıkarak kaldırıma devrildi. Kazayı gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Polis otosunda bulunan iki polis memuru kazayı yara almadan atlatırken, diğer araçta bulunan sürücü V.K. yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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