Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

18.08.2019 13:51

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Vedat Çakır'ın kullandığı 07 PV 361 plakalı otomobil, Aydın - İzmir kara yolu Ömerbeyli mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA