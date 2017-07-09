Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Bozdoğan'a bağlı Kavaklı Mahallesi mevkisinde Okan Sırma'nın (24) kullandığı 09 B 1283 plakalı motosiklet ile Erol Duymaz idaresindeki 09 KK 686 plakalı otomobil çarpıştı.



Çarpmanın etkisiyle yere düşen Sırma, ağır yaralandı. Sırma, otomobil sürücüsünün ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Sırma, doktorların tüm müdehalesine rağmen kurtarılamadı.



Kazada hayatını kaybeden Okan Sırma'nın, ağabeyi Gökhan Sırma'nın nişan töreninden döndüğü öğrenildi. Bozdoğan Belediyesi'nde çalışan Sırma'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.