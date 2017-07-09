Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karpuzlu'dan Çine istikametine giden Mustafa Aydınalp'ın (34) kullandığı 09 EU 950 plakalı otomobil, Gölcük Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Özcan Şentürk (35) yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Aydınalp olay yerinde hayatını kaybederken, diğer otomobilin sürücüsü Şentürk ile beraberindeki Gökhan Ersoy (27) yaralandı.
112 acil servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.