Son dakika haber! Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
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Son dakika haber! Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / MURAT UÇKAÇ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Aydın'da trafik kazası: 1 ölü Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

AYDIN - Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yaşar Çetin'in ölümüne neden olan sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza, Ömerbeyli Mahallesi kavşağında saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yaşar Çetin'e İzmir istikametinden gelen araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Çetin, olay yerinde feci şekilde can verdi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde olay yeri incelemesinin ardından Çetin'in cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazanın sonrası olay yerinden kaçan aracın belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haber! Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
Son dakika haber! Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
Son dakika haber! Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
Son dakika haber! Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT UÇKAÇ

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