Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
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Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

11.11.2020 19:21 | Son Güncelleme: 11.11.2020 19:24
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Aydın'ın Çine ilçesinde kontrolden çıkarak yola savrulan motosikletin sürücüsü, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Aydın'ın Çine ilçesinde kontrolden çıkarak yola savrulan motosikletin sürücüsü, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Aydın'dan Muğla istikametine giden Yaşar Sarı (80) yönetimindeki plakasız motosiklet, Kuruköy Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.

Yola savrulan motosikletin sürücüsü Sarı, yoldan geçen ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince kaza mahallinde yapılan Yaşar Sarı, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Sarı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kazaya karışan otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı

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