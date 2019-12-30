Aydın'da trafik kazası; 1 ölü
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Aydın'da trafik kazası; 1 ölü

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

30.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:50
Aydın'da trafik kazası; 1 ölü

'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.


Kaza sabah saatlerinde Mursallı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Germencik istikametine seyir halinde olan Y.T idaresindeki 09 UJ 520 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen M.K idaresindeki 34 HA 9264 plakalı çekiciye takılı 34 VMF 11 plakalı römorka arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde yolcu konumunda bulunan Erdal Akın'ın (59) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Y.T ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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