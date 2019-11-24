Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
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Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

24.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:48
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 'tan Kuşadası yönüne giden Ege Tozduman (23) yönetimindeki motosiklet, Kuştur mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Metrelerce sürüklenen Tozduman, tabelalara çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Tozduman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tozduman'ın cenazesi Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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