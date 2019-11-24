Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Selçuk'tan Kuşadası yönüne giden Ege Tozduman (23) yönetimindeki motosiklet, Kuştur mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.
Metrelerce sürüklenen Tozduman, tabelalara çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Tozduman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Tozduman'ın cenazesi Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.