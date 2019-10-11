Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

11.10.2019 22:16
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Engin Salık (25) idaresindeki 09 BV 268 plakalı motosiklet, Denizli-Aydın kara yolu Atça Sanayi Kavşağı yakınlarında, önünde seyreden Serpil Kığılı yönetimindeki 09 V 1465 plakalı otomobile çarptı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Salık'ın, Nazilli Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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