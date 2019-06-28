Aydın'da trafik kazaları: 3 ölü, 12 yaralı

Aydın'ın Didim ve Germencik ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Ramazan Kırmış'ın kullandığı 09 YD 370 plakalı otomobil, Söke - Bodrum kara yolu TOKİ kavşağında Zeki Şahin yönetimindeki 48 BT 459 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki araçtaki toplam 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan Meral Cıstık müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Didim - Söke kara yolu Akyeniköy Mahallesi'nde ise, Coşkun Behit'in kullandığı 09 SR 392 plakalı otomobil yol kenarındaki trafik yön levhasına çarptı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Musa Behit, olay yerinde hayatını kaybetti.

Aynı araçta yaralanan 6 kişi ise farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Germencik

Germencik ilçesinde, Hayrettin Kıyak'ın (69) kullandığı 09 TP 859 plakalı motosiklet, Mursallı Mahallesi Kanlı Bahçe Şehitliği kavşağında Hilmi Bingör (57) idaresindeki 09 ABY 980 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Kıyak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA