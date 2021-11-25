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Aydın'da trafik güvenliği denetimleri devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Aydın'da trafik güvenliği denetimleri devam ediyor

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki denetimlerine aralıksız devam ederken, kurallara uymayan sürücüler ise ceza yemekten kaçamıyor.

AYDIN (İHA) - Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki denetimlerine aralıksız devam ederken, kurallara uymayan sürücüler ise ceza yemekten kaçamıyor.

Trafik güvenliğini artırmak ve sürücülerin kurallara uymasını sağlamak amacıyla Aydın genelinde devamlı olarak gerçekleştirilen denetimler aralıksız devam ediyor. Kurallara uymayan sürücüler de Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinden kaçamıyor. Bu kapsamda harekete geçen ekipler merkez ilçe Efeler'de trafiğin yoğun olduğu çeşitli bölgelerde gün boyu denetimler gerçekleştirdi. Seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri takmamak, kırmızı ışık ihlali ve motor kullanırken kask kullanmamak gibi kurallar kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, sürücüler bilgilendirilirken kurallara uymadığı tespit edilen vatandaşlar ise ceza yemekten kaçamadı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşın huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin il genelinde aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Aydın'da trafik güvenliği denetimleri devam ediyor

Aydın'da trafik güvenliği denetimleri devam ediyor

Aydın'da trafik güvenliği denetimleri devam ediyor

Aydın'da trafik güvenliği denetimleri devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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