Aydın'da trafik güvenliği çalıştayı düzenledi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı "Trafik Güvenliği" çalıştayı düzenledi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı "Trafik Güvenliği" çalıştayı düzenledi.

Trafik güvenliğine müdahil kurum ve kuruluşlar, meslek örgütleri ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katıldığı çalıştayda jandarma sorumluluk alanında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları incelendi, kazaların azaltılmasına yönelik tedbirler ele alındı.

Çalıştayda katılımcıların teklif ve önerileri de görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol