Aydın'da trafik denetimi sırasında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aydın'da trafik denetimi sırasında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

20.02.2021 23:25 | Son Güncelleme: 20.02.2021 23:28
Aydın'da trafik denetimi sırasında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin trafik denetimi sırasında yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin trafik denetimi sırasında yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi cezaevine gönderildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nazilli-Aydın kara yolunda denetim gerçekleştiren polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçtaki Ö.P'nin Nazilli'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan Ö.P. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Ö.P'nin 3 telefon hattından ByLock kullandığının tespit edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Özlem Zengin Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Kim Kardashian Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Aykut Kocaman Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler İzmir Şehit Yangın İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'da trafik denetimi sırasında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 23:29:39. #1.16#
title