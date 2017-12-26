Aydın'da "Torbacı Operasyonu"

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik "Torbacı Operasyonu"nda 1 kişi tutuklandı.



Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi "Torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlarını artırdı.



Zafer Mahallesi'nde yapılan operasyonda S.Ü adlı şüpheli uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı.



Zanlının üzerinde yapılan aramada 7 gram esrar, aracındaki aramada ise 10 gram esrar bulundu.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.