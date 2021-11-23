AYDIN'DA TOPLU MAKİNALI ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

AYDIN (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Aydın'a yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlarımızı içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. YEŞİL KARINCALAR SÖKE'DESu kaynaklarının azalması, yağışların yeterince yağmaması nedeniyle tarımsal sulamada mevcut suyun en verimli şekilde kullanılması ve tarım arazilerin taşkınlardan korunması amacıyla; Aydın'ın Söke ilçesinde idari imkanlarımız ile 21 noktada planlanan kazı çalışmalarının 9 noktasında çalışmalar tamamlanmış olup, 8 noktasında çalışmalar aralıksız devam ediyor. İş kapsamında Söke Ovasında bulunan azmak yataklarında 8 adet paletli ekskavatör (Dragline)iş makinası ile kazı çalışmaları devam ediyor. Toplamda 85 buçuk kilometre uzunluğundaki çalışmalarda bugüne kadar 34 kilometrelik güzergahta çalışmalar tamamlandı. İşin yaklaşık %40'ına ulaşılmış olup, 1 milyon 138 bin 263 metreküp kazı gerçekleştirildi.

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