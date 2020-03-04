Aydın'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Aydın'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

04.03.2020 01:00 | Son Güncelleme: 04.03.2020 01:00
Aydın'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Cihangir T. idaresindeki 35 NKD 55 plakalı tır, Mergen Köprüsü mevkisinde yolun karşısına geçen Bülent Gönen'e (68) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Gönen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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