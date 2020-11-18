Aydın'da tır ile traktör çarpıştı: 1 ölü
18.11.2020 20:53 | Son Güncelleme: 18.11.2020 20:56
Aydın'ın Köşk ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Köşk ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Tayfun Ç. (28) yönetimindeki 09 ACA 951 plakalı tır, Baklaköy Mahallesi Başçayır kara yolunda, Necdet Timoçin (68) idaresindeki 20 AL 610 plakalı traktörle çarpıştı.
Traktör sürücüsü Timoçin, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol