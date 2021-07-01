Aydın'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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Aydın'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Aydın'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Çine ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Cumalı Mahallesi'nde Timur Vırdınlı yönetimindeki 16 ECM 37 plakalı tır, Mevlüt Karabulut'un kullandığı 09 R 8516 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Karabulut ile aynı araçta bulunan Naci Bozkurt ve Selahattin Tayyar Karabulut yaralandı.

Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı

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