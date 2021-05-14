Aydın'da tır ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Aydın'da tır ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Aydın'da tır ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ali Okur'un kullandığı 09 FA 760 plakalı otomobil ile Bora Kınalı idaresindeki 45 KB 6979 plakalı tır, Aydın-Denizli kara yolu Kavaklı Mahallesi'nde çarpıştı.

Haber verilmesiyle bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ali Okur ve eşi Fatma Okur ile aynı araçtaki Buse Yoğurtoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, Okur çiftinin Nazilli Adliyesinde savcı olarak görev yaptıkları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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