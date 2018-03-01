Aydın'da Tescilli 6 Yeni Pamuk Tanıtıldı

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki Pamuk Araştırma Enstitüsü'nde, geçen yıl tescil ettirilen 'SC 2079', 'SC 2009', 'Efe', 'Ergüven', 'Harem 1' ve 'Harem 2' adlı 6 yeni pamuk çeşidi, üreticilere ve sektör temsilcilerine tanıtıldı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü tarafından geliştiren 'Yerli Pamuk Çeşitlerinin Ege Bölgesinde Yaygınlaştırma Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda Vali Köşger'e yeni üretilen yerli tohumlar hakkında brifing verildi ve kurum gezdirildi. Veli Köşger'in yanı sıra toplantıda Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, Germencik Belediye Başkanı MHP'li Ümmet Akın, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yalçın Gürenci, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fikret Fuat Aktaş, Nazilli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Sunay Güler, Nazilli Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, diğer ilçelerin ziraat odası başkanları ve üyeleri de yer aldı.

İlk konuşmayı yapan Nazili Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdür Mustafa Koray Şimşek, yeni tohumların çiftçinin ekonomik ve refah seviyesini arttıracağını ifade etti.

Projenin tüm paydaşlara yararlı olacağını düşündüğünü dile getiren Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Aktaş ise, "Ülkemiz pamuk tohum üretiminin yüzde 45'ini ilimiz karşılamaktadır. Projenin pamuk sektöründeki tüm paydaşlara yararlı olacağını umuyorum" dedi.

Vali Köşger de enstitünün önemini vurgulayıp, "Kendi milli ve ulusal tohumlarımızı kendimiz yetiştirmemiz lazım. Tarımın her alanında ve gıda sektöründe, giyim tekstil sektöründe söz sahibi olabilmemiz için, stratejik anlamda da sıkıntı çekmemiz için kendi tohumlarımızı yetiştirmemiz gerekir. Ülkemizin hitap ettiği belli bir alanımız var. Bu alanlarda da Türk tarımının öncülük yapması anlamında tohumculuğun çok büyük önemi var. Nazilli Pamuk Araştırma Enstitümüz de bu misyonunu hakkıyla yerine getirmiş getirmeye de devam ediyor. Kurulduğu zamanda ileriyi görerek böyle bir kurum açmışlar. Son geliştirilen tohumlarla da Türk tekstil sektörünün ve tabi ki tarım sektörünün önemli bir ihtiyacına karşı gelecek üretim yapılacak" diye konuştu.

- Aydın