Terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı
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Terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı

28.02.2021 19:11 | Son Güncelleme: 28.02.2021 19:18

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen ve çeşitli suçlardan aranan zanlı tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen ve çeşitli suçlardan aranan zanlı tutuklandı.

Atatürk Bulvarı'ndaki bir banka şubesinin önünde çıkan kavgaya müdahale eden polis ekipleri Ö.E'yi gözaltına aldı.

Zanlının yapılan genel bilgi taramasında (GBT) sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve 7 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.E. tutuklandı.

Terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı
Terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı
Terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı
Terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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