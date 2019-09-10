Aydın'da terör örgütü propagandası iddiası
Aydın'ın Efeler ilçesinde "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, İsmet Sezgin Bulvarı'nda yürüyen F.E'nin üzerindeki tişörtün göğüs kısmında "Kürdistan" ibaresinin yazılı olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerince durdurulan kişi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.