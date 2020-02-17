Aydın'da terör örgütü PKK/KCK propagandası iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı
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Aydın'da terör örgütü PKK/KCK propagandası iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı

Aydın'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

17.02.2020 23:00 | Son Güncelleme: 17.02.2020 23:00
Aydın'da terör örgütü PKK/KCK propagandası iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı

'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl ekiplerince, silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 13 zanlı için Efeler, Germencik ve Söke ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 13 şüphelinin adreslerde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Kaynak: AA
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