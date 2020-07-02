Aydın'da termometreler 52 dereceyi gördü
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Aydın'da termometreler 52 dereceyi gördü

Aydın'da termometreler 52 dereceyi gördü Aydın'ın Efeler ilçesinde Basra Alçak basıncı sebebi ile artan hava sıcaklıkları etkisini sürdürürken termometreler 52 dereceyi gördü.

02.07.2020 18:23 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:03

Aydın'da termometreler 52 dereceyi gördü

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde Basra Alçak basıncı sebebi ile artan hava sıcaklıkları etkisini sürdürürken termometreler 52 dereceyi gördü. Vatandaşlar sıcak nedeniyle sığınacak yer aradı.

Temmuz ayının ilk günlerinde hava sıcakları, Aydın'da etkili olmaya devam ediyor. Yaz mevsiminin etkisini arttırdığı il genelinde Atatürk Kent Meydanı'ndaki termometre, öğlen saatlerinde 52 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, çareyi ağaç gölgelerine sığınmakta buldu. Dışarı çıkan pek çok vatandaşın şapka ve güneş gözlüğü taktığı gözlendi. Termometrelerin 52 dereceyi göstermesini fark eden bazı vatandaşlar da fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilerine göre, sıcak hava önümüzdeki günlerde de etkili olmaya devam edecek. Temmuz ayı sıcaklık ortalamasının 36 derece olduğu Aydın'da uzmanlar hafta başına kadar devam etmesi beklenen sıcak hava nedeniyle vatandaşlara öğlen saatlerinde dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

Aydın'da termometreler 52 dereceyi gördü

Kaynak: İHA

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