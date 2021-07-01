Aydın'da termometreler 41 dereceyi gösterdi
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Aydın'da termometreler 41 dereceyi gösterdi

İhlas Haber Ajansı / Uğur Eser - Haberler | Yerel

Aydın'da termometreler 41 dereceyi gösterdi Normalleşme sürecine giren Aydın'da, sokakların kalabalık olması beklenirken sıcak havayı gören vatandaşlar kendini eve hapsetti.

Aydın'da termometreler 41 dereceyi gösterdi

AYDIN - Normalleşme sürecine giren Aydın'da, sokakların kalabalık olması beklenirken sıcak havayı gören vatandaşlar kendini eve hapsetti.

Aydın genelinde bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, bu hafta içerisinde en yüksek değerleri gördü. Merkez ilçe Efeler başta olmak üzere il genelinde yaşanan sıcaklar, normalleşme sürecini de etkiledi. Normalleşme sürecinin ilk gününde sokağa çıkmayı düşünen vatandaşlar, sıcak havayı görünce adeta kendilerini eve hapsetti. Kent genelinde beklenen yoğunluk yaşanmazken, dışarıya çıkan bazı vatandaşlar da gölge alanları tercih etti.

Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte il genelinde beklenen yoğunluğu bulamadıklarını ifade eden esnaf Abdullah Demir; "Havalar ısındı, bugün normalleşmenin ilk günü. İnsanlar koronadan dolayı evinde otururken, bugün çıkacaklar diye bekledik ama havalardan dolayı yine içerideler. Çarşılar boş kaldı. Pandemi bitti sıcaklık hapsetti insanları eve" dedi.

Sıcaklığın ocakbaşında daha arttığına dikkat çeken kokoreç ustası Tekin Çelik; "Dışarıdan daha sıcak bizim burası. Dışarı 45-50 derece ise burası 80 derece oluyor ama alıştık artık yapacak bir şey yok. Ekmek davasına çalışıyoruz. Pandemiden çıktık, bir şekilde hayat mücadelesi vermek zorundayız" dedi.

Sıcaklıkların artması ile birlikte su satışlarında hareketliliğin başladığını ifade eden su satıcısı Ali Danyıldız; "Hareketlilik başladı, günde 200 ile 300 arası satışımız oluyor. Ben de çok fazla sıcakta durmuyorum. Sabahtan çıkıyorum öğlene doğru eve gidip dinledip tekrar çıkıyorum satışa. Yoksa başka türlü bu sıcaklar çekilmez" dedi.

Vatandaşların sıcaklardan dolayı evde kaldığını ifade eden Serhat Akmeşe ise "Millet pandemiden kurtuldu şimdi sıcaklara yakalandı. Millet dışarı çıkacağız diye sevinirken, sıcaklar yüzünden artık dışarıya da çıkamıyorlar" dedi.

Aydın'da termometreler 41 dereceyi gösterdi
Aydın'da termometreler 41 dereceyi gösterdi
Aydın'da termometreler 41 dereceyi gösterdi
Aydın'da termometreler 41 dereceyi gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Eser

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