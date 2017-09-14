Aydın'da Telefonla Dolandırıcılık

Aydın'da bir kadından telefonla dolandırıcılık yöntemiyle 25 bin lira değerinde altın alan kişi suçüstü yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Efeler Mahallesi'nde oturan Fatma A.'yı telefonla arayan kişi kendisini polis olarak tanıttı.



Telefondaki kişi, Fatma A.'ya, "Kimliğinizi hastanede düşürmüşsünüz ve kimliğiniz bir kuyumcu soygununda ele geçirildi. Bu yüzden elinizdeki altınların parmak izini almamız gerekiyor. Bir arkadaşımız gelip sizden altınları alacak." dedi.



Konuşmanın ardından eve giden bir kişi Fatma A.'dan altınları alarak, yapılacak incelemenin ardından kendisine geri getireceğini söyledi.



Şüphelinin adresten ayrılması üzerine durumdan şüphelenen kadın, polis ekiplerine haber verdi.



Kişinin eşkalı doğrultusunda çalışma yapan Asayiş Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazanpaşa Mahallesi'nde şüpheliyi aldığı altınlarla birlikte yakaladı.



Adının Yasin K. olduğu belirlenen zanlı Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken 25 bin lira değerindeki altın da sahibine teslim edildi.