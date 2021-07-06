Aydın'da telafi eğitim programı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da telafi eğitim programı başladı

Aydın'da telafi eğitim programı başladı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlanan "Telafide Ben de Varım" programı Aydın'da başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlanan "Telafide Ben de Varım" programı Aydın'da başladı.

Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası Büyük Menderes Milli Parkı'nda "doğa yürüyüşü" ile başlayan program, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bisikletliler Derneği Aydın şubesi tarafından organize edilen bisiklet sürme etkinliğiyle devam edildi.

Efeler Kaymakamlığı önünde başlayan etkinlikte İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan ve bir grup öğretmen de bisikletle şehir içinde tur attı.

Okumuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 31 Ağustos'a kadar 9 bin 580 etkinlik ve eğitim planlaması yapacaklarını söyledi.

Fiziksel, sosyal duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı olmak üzere dört ana tema üzerinde etkinlikler yapacaklarını belirten Okumuş, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz uzun zamandan beri dört duvar arasında kaldı. Bugünkü etkinliklerde öğrenci ve öğretmelerle birlikte olmak bizi ayrıca sevindirdi. Öğrencilerimizin moral motivasyon olarak, sosyal yaşama tekrar uyumunu sağlamalarını amaçladık. İnşallah farkındalık oluştururuz. Haydi arkadaşlar hep birlikte 'telafide ben de varım' diyelim." dedi.

Etkinliğe bisikletiyle katılan 7 yaşındaki Ege Gökçelik ise, "Babamla bisiklet turuna katıldım. Burada olmaktan mutluyum." diye konuştu.

Etkinliklere İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

Milli Eğitim Bakan Selçuk: 'Tereddütsüz eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz.
Milli Eğitim Bakan Selçuk: "Tereddütsüz eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz.
Erdoğan: '(Salgın sürecindeki destekler) Doğrudan desteklerin tutarı 150 milyar lirayı aştı.
Erdoğan: "(Salgın sürecindeki destekler) Doğrudan desteklerin tutarı 150 milyar lirayı aştı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Mustafa Varank Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Tarkan Zeki Müren Şevval Sam Ebru Gündeş
Spor Erol Bulut Fatih Terim Diego Costa Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın'da telafi eğitim programı başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 08:58:17. #1.16#

title