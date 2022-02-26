Aydın'da tefecilere operasyon: 8 gözaltı - Haberler

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Aydın'da tefecilere operasyon: 8 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aydın'da tefecilere operasyon: 8 gözaltı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin gerçekleştirdiği haksız kazanç elde etmeye çalışan tefecilere yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin gerçekleştirdiği haksız kazanç elde etmeye çalışan tefecilere yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tefecilik, Silah Kaçakçılığı suçlarını işleyerek haksız kazanç elde etmeye çalışan şahıslara yönelik Nazilli KOM Grup Amirliği ekiplerince operasyon yapıldı. Haklarında Parada Sahtecilik, Uyuşturucu Satıcılığı, Kasten Yaralama, Tefecilik gibi suçlardan çokça kaydı bulunan 8 şahıs uzun süre boyunca takibe alındı. 8 şahsın yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için toplam 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis 3 ruhsatsız tabanca 1 ruhsatsız tüfek, silahlara ait çok sayıda fişek,çok sayıda çek, senet, hesap defterleri ve 1 adet Jandarma yeleği ele geçirdi. K.D. Ş.D. E.B. C.T. Z.Ü. C.D. M.O. ve E.D. isimli şahıslar yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Silah Kaçakçılığı, Uyuşturucu, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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