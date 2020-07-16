Aydın'da tefeci operasyonunda 5 zanlı yakalandı Aydın'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Didim ilçesinde tefecilik yapmak suretiyle vatandaşlardan haksız menfaat sağladıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 şüpheli Adana'daki ikametlerinde gözaltına alındı.

Didim'e getirilen zanlıların ifade işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA