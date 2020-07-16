Aydın'da tefeci operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Aydın'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
16.07.2020 13:21 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:58
Aydın'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Didim ilçesinde tefecilik yapmak suretiyle vatandaşlardan haksız menfaat sağladıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 şüpheli Adana'daki ikametlerinde gözaltına alındı.
Didim'e getirilen zanlıların ifade işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA