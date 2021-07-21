Aydın'da tatilciler trafikte yoğunluk oluşturuyor

Kurban Bayramı tatilini Aydın ve Muğla'daki turistlik ilçelerde geçirmek isteyen vatandaşlar, kara yolunda yoğunluğa neden oldu.

Kurban Bayramı tatilini Aydın ve Muğla'daki turistlik ilçelerde geçirmek isteyen vatandaşlar, kara yolunda yoğunluğa neden oldu.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Ege Bölgesinde yer alan tatil merkezlerine ulaşımı sağlayan kara yollarında hareketlilik gözlendi.

Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Milas ilçeleri ile Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerine geçiş noktasındaki Söke ilçesinin girişindeki kavşakta yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği diğer bölgelerde de polis ve jandarma denetimlerini artırdı.

Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, aşırı yoğunluk nedeniyle saat 14.00'den itibaren araç trafiğine kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun