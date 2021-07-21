Aydın'da tatilciler trafikte yoğunluk oluşturuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da tatilciler trafikte yoğunluk oluşturuyor

Aydın'da tatilciler trafikte yoğunluk oluşturuyor
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı tatilini Aydın ve Muğla'daki turistlik ilçelerde geçirmek isteyen vatandaşlar, kara yolunda yoğunluğa neden oldu.

Kurban Bayramı tatilini Aydın ve Muğla'daki turistlik ilçelerde geçirmek isteyen vatandaşlar, kara yolunda yoğunluğa neden oldu.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Ege Bölgesinde yer alan tatil merkezlerine ulaşımı sağlayan kara yollarında hareketlilik gözlendi.

Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Milas ilçeleri ile Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerine geçiş noktasındaki Söke ilçesinin girişindeki kavşakta yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği diğer bölgelerde de polis ve jandarma denetimlerini artırdı.

Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, aşırı yoğunluk nedeniyle saat 14.00'den itibaren araç trafiğine kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

Bayramda Marmara'daki adalar tatilci akınına uğradı! Oteller doldu taştı, personellerin izinleri iptal edildi
Bayramda Marmara'daki adalar tatilci akınına uğradı! Oteller doldu taştı, personellerin izinleri iptal edildi
Bayramda tatile çıkanlar dikkat! Çıkarılan maskeler koronavirüse davetiye çıkarıyor
Bayramda tatile çıkanlar dikkat! Çıkarılan maskeler koronavirüse davetiye çıkarıyor
Acemi kasaplar hastanelik oldu, bir kişinin parmağı koptu
Acemi kasaplar hastanelik oldu, bir kişinin parmağı koptu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ersin Tatar Hulusi Akar Nimetullah Erdoğmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Derya Uluğ Neslihan Atagül Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Aytaç Kara Mesut Özil Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın'da tatilciler trafikte yoğunluk oluşturuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 15:55:58. #1.14#

title