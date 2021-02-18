Aydın'da taş ocağında yüksekten düşen işçi öldü
18.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:30
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde bir taş ocağında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde bir taş ocağında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Güney Mahallesi'ndeki ocakta çalışan Taner Çulhaoğlu (33), taş sevk bandından yere düştü.
Mesai arkadaşlarının bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çulhaoğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol