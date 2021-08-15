Tartıştığı kayınbiraderini silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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Tartıştığı kayınbiraderini silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Didim ilçesinde, aralarında çıkan kavga sırasında kayınbiraderini silahla yaraladığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, aralarında çıkan kavga sırasında kayınbiraderini silahla yaraladığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de A.A. (42) ile kayınbiraderi E.A. (47) arasında borç meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü. Yanında taşıdığı av tüfeğiyle E.A'yı yaraladığı ileri sürülen A.A, olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli A.A. ise polis ekiplerince, ilçeden ayrılmaya çalışırken silahıyla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tartıştığı kayınbiraderini silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Tartıştığı kayınbiraderini silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Tartıştığı kayınbiraderini silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Tartıştığı kayınbiraderini silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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