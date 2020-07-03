Aydın'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 11 yaralı
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
03.07.2020 19:31 | Son Güncelleme: 03.07.2020 19:50
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Ayhan Selçuk'un kullandığı 09 PD 246 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Aydın-Denizli kara yolu Kavaklı mevkisinde, Nurdoğan Tosun yönetimindeki 09 Z 0878 plakalı otomobille çarpıştı.
Çapışmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 11 kişi yaralandı.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA