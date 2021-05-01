Aydın'da tarım işçileri 1 Mayıs'ı çalışarak geçirdi
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Aydın'da tarım işçileri 1 Mayıs'ı çalışarak geçirdi

Aydın'da tarım işçileri 1 Mayıs'ı çalışarak geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Karacasu ilçesinde tarım işçileri '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tarlada çalışarak geçirdiler.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde tarım işçileri '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tarlada çalışarak geçirdiler. Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal işçileri tarlada ziyaret ederek onlarla birlikte çalıştı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'a kadar devam edecek olan tam kapanma döneminde muhafiyeti olan tarım işçileri çalışmalarını sürdürüyor. Karacasu ilçesinin önemli gelirlerinden biri olan tütün işi ile ilgilenen çiftçileri tarlalarında ziyaret eden Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal çiftçilere uzun süre sohbet etti. Tarım işçisi kadınlarla birlikte tarlada çalışarak ter döken Başkan İnal, "İlçemizin önemli ekonomik gelirlerinden birisi olan Tütün üretimi yapan çiftçilerimizi arazilerinde ziyaret ederek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kutladım. Allah'tan emeklerinin karşılığını aldıkları bereketli bir sezon geçirmelerini dilerim" dedi.

Hayatlarının bir çoğunu tarlada çalışarak geçirdiklerini ifade eden tarım işçisi kadınlar, "Bizim bayramımız emeğimizin karşılığını alabildiğimiz ve en önemlisi de sağlıklı olduğumuz her gün" diye konuşarak Başkan İnal'a ziyaretinden dolayı teşekkür ettiler. - AYDIN

Aydın'da tarım işçileri 1 Mayıs'ı çalışarak geçirdi
Aydın'da tarım işçileri 1 Mayıs'ı çalışarak geçirdi
Aydın'da tarım işçileri 1 Mayıs'ı çalışarak geçirdi
Aydın'da tarım işçileri 1 Mayıs'ı çalışarak geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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