Aydın'da tarım aletlerinin bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın Karacasu ilçesinde tarım aletlerinin bulunduğu depoda çıkan yangın hasara neden oldu.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde tarım aletlerinin bulunduğu depoda çıkan yangın hasara neden oldu.

Ataköy Mahallesi'nde, tarım aletlerinin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ASKİ ve Karacasu Belediyesinden de 2 su tankerinin takviye olarak katıldığı çalışma sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında bir traktör zarar gördü, depoda hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun