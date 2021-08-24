Aydın'da tarım aletlerinin bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü
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Aydın'da tarım aletlerinin bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü

Aydın'da tarım aletlerinin bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Karacasu ilçesinde tarım aletlerinin bulunduğu depoda çıkan yangın hasara neden oldu.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde tarım aletlerinin bulunduğu depoda çıkan yangın hasara neden oldu.

Ataköy Mahallesi'nde, tarım aletlerinin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ASKİ ve Karacasu Belediyesinden de 2 su tankerinin takviye olarak katıldığı çalışma sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında bir traktör zarar gördü, depoda hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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Aydın'da tarım aletlerinin bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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