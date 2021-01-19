Aydın'da tarihi eser niteliğinde 98 obje ele geçirildi
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Aydın'da tarihi eser niteliğinde 98 obje ele geçirildi

19.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:00
Aydın'da tarihi eser niteliğinde 98 obje ele geçirildi

Aydın'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 98 obje ele geçirildi.

Aydın'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 98 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Adresteki aramada sikke, küpe ve ok uçlarının yer aldığı 98 obje bulundu.

Gözaltına alınan R.P, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Objeler, incelemek üzere Aydın Müze Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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