Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

NAZİLLİ, AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ileri sürülen bir adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda Roma dönemine ait olduğu düşünülen 1462 bronz sikke ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

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