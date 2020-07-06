Aydın'da tandıra düşen kadın öldü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, ekmek pişirdiği tandıra düşen kadın hayatını kaybetti.
06.07.2020 20:59 | Son Güncelleme: 06.07.2020 20:59
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, ekmek pişirdiği tandıra düşen kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kuşçular Mahallesi'nde yaşayan Kübra Böke (85), ekmek pişirdiği esnada dengesini kaybederek tandıra düştü.
Annesini tandırın içinde çıkaran oğlu, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Böke, kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA