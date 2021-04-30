Aydın'da tam kapanmanın ilk Cuma Namazı kılındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da tam kapanmanın ilk Cuma Namazı kılındı

Aydın'da tam kapanmanın ilk Cuma Namazı kılındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'da 18 günlük kısıtlamanın ilk gününde sosyal mesafe kurallarına uyularak Cuma Namazı kılındı.

Aydın'da 18 günlük kısıtlamanın ilk gününde sosyal mesafe kurallarına uyularak Cuma Namazı kılındı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile birlikte ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da tam kapanma süreci başladı. Kapanmanın ilk gününün Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle Cuma Namazı için camilere gidecek olan vatandaşlar da, namaz süresi boyunca mahallelerinde ki camilere gitmek kaydıyla sokağa çıkabildi. İbadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına göre kısıtlama gölgesinde kısıtlamanın ilk Cuma Namazı kıldı. Camiye gelen vatandaşların ise, cami içerisi yerine daha çok avlularda namaz kılmayı tercih ettiği gözlemlendi. - AYDIN

Aydın'da tam kapanmanın ilk Cuma Namazı kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporcuların seyahati için kimlik ve görev belgesi yeterli olacak
Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporcuların seyahati için kimlik ve görev belgesi yeterli olacak
Sistem saatlerdir düzelmedi! Seyahat izin belgesi alamayan vatandaşlar mağdur durumda
Sistem saatlerdir düzelmedi! Seyahat izin belgesi alamayan vatandaşlar mağdur durumda
Kısıtlamanın ilk gününde e-Devlet'te sistem çöktü! Seyahat izin belgesi teknik bir arıza nedeniyle alınamıyor
Kısıtlamanın ilk gününde e-Devlet'te sistem çöktü! Seyahat izin belgesi teknik bir arıza nedeniyle alınamıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop Adnan Menderes Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aydın'da tam kapanmanın ilk Cuma Namazı kılındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 15:33:28. #1.14#

title