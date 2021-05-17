Aydın'da tam kapanma sonrası yoğunluk yaşandı
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Aydın'da tam kapanma sonrası yoğunluk yaşandı

Aydın'da tam kapanma sonrası yoğunluk yaşandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da yaşanan tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da yaşanan tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu.

İçişleri Bakanlığı'nca Korona virüs tedbirleri kapsamında, 29 Nisan saat 19.00'da başlayan tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05.00 itibari ile sona erdi. Tam kapanma sebebi ile 18 gün boyunca boş kalan cadde ve sokaklar tekrardan hareketlendi. Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de de vatandaşlar kapanma sürecinin ardından sokakları doldururken, kent genelindeki işlek noktalarda yoğunluk yaşandığı görüldü. Uzun bir aradan sonra güneşli havayı da fırsat bilen Aydınlılar park ve bahçelere akın ederken, banka, postane gibi kurumların önünde de uzun kuyruklar oluştu. Bir anda oluşan yoğunluk sebebiyle işlek noktalarda sosyal mesafe ise zaman zaman sıfıra kadar düştü.

Denetimler sıkılaştı

Kapanma sürecinin ardından oluşan yoğunluk sebebiyle Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimleri sıkılaştırırken, vatandaşları sık sık maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Kent merkezinde oluşan insan yoğunluğunun yanı sıra trafik yoğunluğu da artarken, trafik ekipleri de denetimleri sıkılaştırdı. - AYDIN

Aydın'da tam kapanma sonrası yoğunluk yaşandı
Aydın'da tam kapanma sonrası yoğunluk yaşandı
Aydın'da tam kapanma sonrası yoğunluk yaşandı
Aydın'da tam kapanma sonrası yoğunluk yaşandı
Aydın'da tam kapanma sonrası yoğunluk yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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