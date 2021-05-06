Aydın'da tam kapanma ihlaline 5 günde 1 milyon lira ceza
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Aydın'da tam kapanma ihlaline 5 günde 1 milyon lira ceza

Aydın'da tam kapanma ihlaline 5 günde 1 milyon lira ceza
Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN - Haberler | Güncel

4 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde 683 iş yeri ve 682 kişiye tedbirleri ihlalden 1 milyon 70 bin 464 lira ceza uygulandı.

AYDIN'da 17 günlük tam kapanmada 29 Nisan- 4 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde 683 iş yeri ve 682 kişiye tedbirleri ihlalden 1 milyon 70 bin 464 lira ceza uygulandı.

Aydın Valiliği 17 günlük tam kapanma kapsamında denetlemeleri sıkı bir şekilde devam etti. Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında 1853 ekip ve 5 bin 989 personelle denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde tedbirleri ihlal eden 683 iş yeri ve 682 kişiye toplam 1 milyon 70 bin 464 lira ceza kesildi. Denetimlerin tam kapanma bitene kadar sıklaştırılarak devam edileceği öğrenildi.

 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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