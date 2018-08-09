Aydın'da Taklit Ürün Tartışması

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bazı markaların avukatlarının taklit ürün satıldığı iddiasıyla mağazalardan numune almak istemesi gerginliğe neden oldu.

Kuşadası Çarşısı'nda bazı mağazalarda ünlü markaların taklidi ayakkabı ve giyim ürünü satıldığı iddiası üzerine avukatların başvurusuyla savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında bir grup avukat, polis eşliğinde çarşıya geldi.

Çarşıda 3 iş yerindeki ürünlerden polis nezaretinde numune almak isteyen avukatlar ile iş yeri sahipleri arasında gerginlik yaşandı.

Diğer esnafın da katılımıyla büyüyen gerginliğe polis müdahale etti.

Polis ekipleri avukatları olay yerinden uzaklaştırdı.

Kaya Şavkay Meydanı'nı trafiğe kapatmak isteyen esnaf, olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy ile konuştuktan sonra dağıldı.