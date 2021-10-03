Aydın'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
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Aydın'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

AA / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel
Aydın'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çine'den Aydın istikametine giden Vural Şen yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Çaltı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şen'in cesedi Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Murat Şenbaklavacı - Son Dakika Haberleri
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