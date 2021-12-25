Aydın'da takla atan kamyonetteki 3 kişi yaralandı - Haberler
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Aydın'da takla atan kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Aydın'da takla atan kamyonetteki 3 kişi yaralandı
AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetteki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetteki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Muhammet Özel'in (57) kullandığı 50 ACC 909 plakalı kamyonet, Olukbaşı Mahallesi'nde iddiaya göre yolun buzlanması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Takla atan kamyonetteki sürücü ile Kadir Madran (65) ile Mesut Peker (57), itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

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