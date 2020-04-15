Aydın'da tahliyeler başladı
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Aydın, Güncel

Aydın'da tahliyeler başladı

Aydın'da tahliyeler başladıAYDIN'da, infaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinden tahliye işlemleri başladı.

15.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:53
Aydın'da tahliyeler başladı

Aydın'da tahliyeler başladı

AYDIN'da, infaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinden tahliye işlemleri başladı.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından, Aydın E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde geniş güvenlik önlemi altında tahliyeler başladı. Efeler ilçesi, Ovaeymir Mahallesi'ndeki Aydın E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde tahliye edilenler, sabah erken saatlerde hareketlilik başladı. Cezaevi önünde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Tahliye edilenlerden Aydın dışına gidecek olanlar, cezaevi bahçesinde şehirlerarası otobüslere bindirildi. Otobüsler, polis eskortu eşliğinde Aydın-İzmir Otoyolu'na kadar götürüldü. Tahliye olanlar arasındaki Aydın'ın ilçelerine gidecek olanlar ise minibüslerle gönderildi. Tahliye edilenlerden Aydın şehir merkezine gidecek olanlara ise Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi otobüsleri tahsis edildi.

Efeler ilçesinin yanı sıra Söke ve Nazilli Cezaevlerinde tahliye işlemlerinin başladı. Gün boyunca cezaevlerinden tahliyelerin süreceği bildirildi.

Aydın'da tahliyeler başladı

Kaynak: DHA

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