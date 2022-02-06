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Aydın'da tabancayla vurulan kişi yaralandı

AA, Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da tabancayla vurulan kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Aralarında husumet bulunan Y.B. ile U.B. Orta Mahalle Batı Gazi Bulvarı'nda karşılaştı.

Y.B. yanındaki tabancayla U.B'ye ateş açtı.

Olayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye polis ile sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan U.B. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Y.B'nin yakalanması için çalışma sürüyor.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

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