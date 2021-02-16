Aydın'da tabancayla vurulan kişi yaralandı
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Aydın'da tabancayla vurulan kişi yaralandı

16.02.2021 11:23 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:26
Aydın'da tabancayla vurulan kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre Hıdırbeyli Mahallesinde H.B. (19) ile A.L.G. (20) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.B, yanındaki tabancayla A.L.G'ye ateş etti.

Yaralanarak Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan A.L.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

A.L.G'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

H.B, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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