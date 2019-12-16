Aydın'da sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Kuştur Plajı açıklarında bir lastik botun sürüklendiği ihbarını alan sahil güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti.
Motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki Afganistan uyruklu 19'u çocuk 29 düzensiz göçmen, sahil güvenlik botuna alındı.
Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.