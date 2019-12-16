Aydın'da sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
Haberler » Güncel » Aydın'da sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haber

Aydın'da sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

16.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:20
Aydın'da sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

'ın ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuştur Plajı açıklarında bir lastik botun sürüklendiği ihbarını alan sahil güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti.

Motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki Afganistan uyruklu 19'u çocuk 29 düzensiz göçmen, sahil güvenlik botuna alındı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler