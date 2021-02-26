Aydın'da sürücüsünü arı sokan minibüs evin bahçe duvarına çarptı
26.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:56
Aydın'ın Nazilli ilçesinde sürücüsünü arı sokan minibüs, evin bahçe duvarına çarptı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde sürücüsünü arı sokan minibüs, evin bahçe duvarına çarptı.
Alınan bilgiye göre Dallıca Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyreden 06 VPG 53 plakalı minibüsün sürücüsü Serkan M'ye (61) arı soktu.
Alerjisi olduğu için baygınlık geçiren Serkan M. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs, bahçe duvarına çarparak durabildi.
Sürücü sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun