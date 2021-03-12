Aydın'da sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil, tıra ve bir kamyonete çarptı
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Aydın'da sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil, tıra ve bir kamyonete çarptı

12.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:22
Aydın'da sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil, tıra ve bir kamyonete çarptı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kalp krizi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili çöp konteynerine, tıra ve bir kamyonete çarptı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kalp krizi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili çöp konteynerine, tıra ve bir kamyonete çarptı.

Alınan bilgiye göre, Aydın-Denizli kara yolu Polis Okulu Kavşağı'ndaki seyir halindeki 48 KS 102 plakalı otomobilin sürücüsü Kemal Tosun (57) kalp krizi geçirdi.

Otomobil önce yol kenarındaki çöp konteynerine, daha sonra bir tıra, ardından bir kamyonete çarparak durdu.

Otomobilin çarpmasıyla savrulan çöp konteyneri, yol kenarında seyreden bir bisiklete çarptı. Bisiklet sürücüsü H.E.Y. ile arkasındaki eşi B.E.Y. hafif yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri Kemal Tosun ile bisikletli çifti, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kemal Tosun müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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